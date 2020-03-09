«Спартак» проиграл «Краснодару» в чемпионате России

«Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась поражением московской команды со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 71-й минуте забил форвард «Краснодара» Ари.