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«Спартак» проиграл «Краснодару» в чемпионате России
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«Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась поражением московской команды со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 71-й минуте забил форвард «Краснодара» Ари.В источнике
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Подробнее о событии
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«Спартак» — «Краснодар» — 0:1. Видеообзор матча РПЛ

Sport24.ru вчера в 12:21 
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Ари с пенальти забил 8-й гол в 11 матчах против «Спартака»

Sports.ru вчера в 11:12
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Ари вывел «Краснодар» вперед в игре против «Спартака»

Советский спорт вчера в 11:06 
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