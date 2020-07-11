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Российская газетаРоссийская газета
«Спартак» проиграл «Сочи» в 28-м туре первенства России
Народная газета Сочи
  • Народная газета Сочи
  • Российская газета
  • Нева Спорт
  • Футбол России
В результате "Сочи" одержал важнейшую для себя викторию: набрав 33 очка, " барсы" догнали "Спартак" и ушли из зоны вылета.В источнике
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«Спартак» проиграл «Сочи» в 28-м туре первенства России

Российская газета 15:33
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«Назад дороги нет». Баннер болельщиков «Сочи» перед игрой со «Спартаком»

Футбол России 13:24
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Прямая трансляция матча «Сочи» — «Спартак», 28-й тур чемпионата России

Нева Спорт 00:50
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