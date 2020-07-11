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Газета.RuГазета.Ru
Сочи — Спартак 1:0
Sports.ru
  • Пятый канал0:26
Московский "Спартак" проиграл "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автоголом отметился защитник гостей Павел Маслов.В источнике
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«Спартак» без Тедеско проиграл «Сочи»

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У защитников «Спартака» уже 4 победных автогола

Спорт-Экспресс 16:46
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Только четыре команды РПЛ проиграли больше матчей, чем «Спартак»

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