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Российская газетаРоссийская газета
«Спартак» проиграл «Сочи» в 28-м туре первенства России
Спорт-Экспресс
  • Пятый канал0:26
В результате "Сочи" одержал важнейшую для себя викторию: набрав 33 очка, " барсы" догнали "Спартак" и ушли из зоны вылета.В источнике
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Газизов - об автоголе Маслова: он вообще не виноват в этой ситуации

Футбол России 02:00
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Газизов об автоголе Маслова: «Он не виноват, это несчастный случай. В жизни их много, а в футболе намного больше»

Sports.ru вчера в 23:15
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«Спартак» без Тедеско проиграл «Сочи»

Матч ТВ вчера в 15:24
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