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Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
«Спартак» проиграл в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Metaratings
  • МИР 241:07
Московский "Спартак" потерпел поражение от португальской "Браги" в финале чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов.В источнике
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«Спартак» уступил «Браге» в финале «Мундиалито-2020»

Sportbox.RU 09:39
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Второго чуда не случилось. «Спартак» проиграл финал клубного чемпионата мира, «Локо» взял бронзу

Спорт-Экспресс 11:35
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«Спартак» уступил «Браге» в финале «Мундиалито-2020»

Матч ТВ 09:39
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