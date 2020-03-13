«Спартак» проведет тренировку в закрытом режиме из-за коронавируса
Матч между "Спартаком" и "Оренбургом" пройдет в Оренбурге в субботу. Планировалось, что первые 15 минут тренировки по традиции будут открыты для представителей СМИ, однако клуб в сложившейся ситуации закрыл мероприятие.В источнике
С чего всё начиналось
Тренировка футболистов московского "Спартака" перед матчем 21-го тура чемпионата России по футболу будет закрыта для представителей СМИ в целях профилактики коронавируса. Матч между "Спартаком" и "Оренбургом" пройдет в Оренбурге в субботу.