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«Спартак» проведет тренировку в закрытом режиме из-за коронавируса
RT на русском
  • RT на русском
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Матч между "Спартаком" и "Оренбургом" пройдет в Оренбурге в субботу. Планировалось, что первые 15 минут тренировки по традиции будут открыты для представителей СМИ, однако клуб в сложившейся ситуации закрыл мероприятие.В источнике
С чего всё начиналось
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«Спартак» проведет тренировку в закрытом режиме из-за коронавируса

Тренировка футболистов московского "Спартака" перед матчем 21-го тура чемпионата России по футболу будет закрыта для представителей СМИ в целях профилактики коронавируса. Матч между "Спартаком" и "Оренбургом" пройдет в Оренбурге в субботу.
РИА Новости 03:20
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Из-за коронавируса «Спартак» проводит тренировку в закрытом режиме

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«Спартак» проводит тренировку в закрытом режиме из-за коронавируса

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