«Спартак» проведет тренировку в закрытом режиме из-за коронавируса

Матч между "Спартаком" и "Оренбургом" пройдет в Оренбурге в субботу. Планировалось, что первые 15 минут тренировки по традиции будут открыты для представителей СМИ, однако клуб в сложившейся ситуации закрыл мероприятие.