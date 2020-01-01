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«Спартак» проведёт первый матч с экс-гендиректором «Уфы»
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Тремя субботними матчами откроется 28 тур Российской премьер-лиги. Игры пройдут в Туле, Грозном и Сочи. Первый матч игрового дня пройдёт в городе оружейников.В источнике
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«Спартак» сыграет в Сочи в первом матче с Газизовым на посту и другие матчи 28 тура РПЛ

Новый Век 05:09
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⚽ РПЛ. «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Сочи» примет «Спартак»

Бомбардир.ру 03:28
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Чемпионат России. «Спартак» уступил «Сочи» в гостях, «Зенит» не выиграл у «Ахмата» в Грозном

Sports.ru 01:25
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