«Спартак» проведёт первый матч с экс-гендиректором «Уфы»

Тремя субботними матчами откроется 28 тур Российской премьер-лиги. Игры пройдут в Туле, Грозном и Сочи. Первый матч игрового дня пройдёт в городе оружейников.