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«Спартак» проявляет интерес к испанскому нападающему Тони Мартинесу
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Московский "Спартак" проявляет интерес к испанскому нападающему Тони Мартинесу, выступающему за "Фамаликану" в чемпионате Португалии.В источнике
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«Спартак» интересуется испанским нападающим, на которого претендовал ЦСКА

Metaratings 07:45
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«Спартак» проявляет интерес к испанскому форварду

Sport.ru 07:44
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«Спартаку» интересен форвард «Фамаликана» Тони Мартинес. Игрок хочет в «Порту»

Sports.ru 07:35
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