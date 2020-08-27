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«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ниццы» Сипрьену
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Московский "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Ниццы" Вилану Сипрьену.В источнике
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Источник: «Спартак» интересуется хавбеком «Ниццы» Сиприеном

Спорт-Экспресс 07:06
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«Спартак» интересуется полузащитником «Ниццы»

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«Спартак» может купить полузащитника «Ниццы» Сипрьена

Metaratings 06:32
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