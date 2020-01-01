«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Тулузы» Сангаре
«Спартак» интересуется опорным полузащитником «Тулузы» Ибрагимом Сангаре. Сангаре является воспитанником «Тулузы» и выступает за французский клуб с 2016 года. В его активе 84 матча, два гола и пять результативных передач.В источнике
С чего всё начиналось
По информации «СЭ», «Спартак» заинтересован в приобретении опорного полузащитника «Тулузы» Ибрагима Сангаре. Контракт 22-летнего футболиста истекает летом 2021 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость ивуарийца в 9,5 миллиона евро.