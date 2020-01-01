«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Тулузы» Сангаре

«Спартак» интересуется опорным полузащитником «Тулузы» Ибрагимом Сангаре. Сангаре является воспитанником «Тулузы» и выступает за французский клуб с 2016 года. В его активе 84 матча, два гола и пять результативных передач.