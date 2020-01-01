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«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Тулузы» Сангаре
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«Спартак» интересуется опорным полузащитником «Тулузы» Ибрагимом Сангаре. Сангаре является воспитанником «Тулузы» и выступает за французский клуб с 2016 года. В его активе 84 матча, два гола и пять результативных передач.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» интересуется опорным полузащитником «Тулузы»

По информации «СЭ», «Спартак» заинтересован в приобретении опорного полузащитника «Тулузы» Ибрагима Сангаре. Контракт 22-летнего футболиста истекает летом 2021 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость ивуарийца в 9,5 миллиона евро.
Спорт-Экспресс 03:20
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«Спартак» хочет заполучить полузащитника «Тулузы»

Sport.ru 05:15
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«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Тулузы» Сангаре

Metaratings 04:30
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«Спартак» интересуется опорником «Тулузы» Сангаре

Sports.ru 03:51
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