НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
BobsoccerBobsoccer
«Спартак» расстался с физиотерапевтом
Metaratings
  • Metaratings
  • Sportbox.RU
О расставании со специалистом сообщает пресс-служба "Спартака".В источнике
Подробнее о событии
alt

«Спартак» объявил об уходе физиотерапевта

Матч ТВ 12:31
alt

«Спартак» объявил об уходе физиотерапевта

Sportbox.RU 12:31
alt

Физиотерапевт «Спартака» Каталан покинул клуб

Metaratings 10:17
реклама
Главное
Новости