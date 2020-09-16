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«Спартак» разгромил «Родину», «Уфа» одолела «Ленинградец»
Все клубы РПЛ стартовали с побед в групповом этапе Кубка России.В источнике
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«Спартак» разгромил «Родину», «Уфа» одолела «Ленинградец»

Казанские ведомости 16 сентября в 16:41
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