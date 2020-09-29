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«Спартак» решил досрочно вернуть Ломовицкого из аренды в «Химках»
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Нападающий "Химок" Александр Ломовицкий возвращается в московский "Спартак". Сообщается, что "красно-белые" досрочно прервали аренду игрока молодёжной сборной России, рассчитанную до конца сезона 2020/21. Александр Ломовицкий провёл за "Химки" 8 матчей и забил 2 гола.В источнике
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С чего всё начиналось
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Ломовицкий уйдет из «Химок» и вернётся в «Спартак»

По информации Metaratings.ru, полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, который проводит сезон в аренде в «Химках», вернется в стан «красно-белых». 22-летний хавбек был арендован подмосковным клубом 12 августа, когда «Химки» возглавлял Дмитрий Гунько.
Metaratings 04:07
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Александр Ломовицкий вернется в тульский «Арсенал»

MySLO.ru 07:10
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Газизов опроверг информацию о возвращении Ломовицкого из «Химок»

Sports.ru 07:05
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«После каждого гола теперь игроков возвращать?» Газизов опроверг информацию о Ломовицком

Чемпионат 06:57
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