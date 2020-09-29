«Спартак» решил досрочно вернуть Ломовицкого из аренды в «Химках»
Нападающий "Химок" Александр Ломовицкий возвращается в московский "Спартак". Сообщается, что "красно-белые" досрочно прервали аренду игрока молодёжной сборной России, рассчитанную до конца сезона 2020/21. Александр Ломовицкий провёл за "Химки" 8 матчей и забил 2 гола.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, который проводит сезон в аренде в «Химках», вернется в стан «красно-белых». 22-летний хавбек был арендован подмосковным клубом 12 августа, когда «Химки» возглавлял Дмитрий Гунько.