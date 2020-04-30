НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
«Спартак» решил выкупить Соболева
Российская газета
  • Российская газета
  • Футбол России
  • RT на русском
  • Олимпиада Токио 2020
  • Soccernews.ru
  • Вести.Ru
  • Soccer.ru
  • Вести Алтай
  • Евро-футбол.ру
  • Metaratings
  • Спорт уик-энд
  • РБК
"Спартак" принял решение выкупить нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, который выступает за москвичей на правах аренды до конца сезона-2019 / 20, информирует источник.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Источник: «Спартак» решил выкупить Соболева

Советский спорт 01:16
alt

«Спартак» выкупит Соболева. Федун и Тедеско довольны нападающим

Футбол России 01:04
alt

«Спартак» решил выкупить Соболева

Soccer.ru 00:37 
реклама
Главное
Новости