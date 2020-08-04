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Представители Гуги: «Спартак» сделал предложение по футболисту
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Представители защитника бразильского "Атлетико Минейро" Гуги прокомментировали информацию о том, что московский "Спартак" интересуется футболистом, передает Sport24.В источнике
Подробнее о событии
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Представители Гуги подтвердили, что «Спартак» предложил за бразильца 4,5 млн евро

Sport24.ru 17:39 
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«Спартак» сделал предложение «Атлетико Минейро» по трансферу Гуги

Metaratings 17:30
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«Спартак» предложил 4,5 млн евро за Гугу из «Атлетико Минейро»

Sports.ru 16:52
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