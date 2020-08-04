НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеХет-трик Свечникова помог «Каролине» увеличить преимущество в серииМосгорсуд отменил приговор Кокорину и МамаевуКвят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колесаЛоврен будет выступать в «Зените» под шестым номеромМосковское «Динамо» объявило о переходе полузащитника Фомина из «Уфы»Газета.RuПредставители Гуги: «Спартак» сделал предложение по футболистуSports.ru10Sports.ruMetaratingsSportbox.RUBetOnФутбол РоссииМатч ТВГазета.RuRT на русскомBookmaker-ratings.ruSoccernews.ruПредставители защитника бразильского "Атлетико Минейро" Гуги прокомментировали информацию о том, что московский "Спартак" интересуется футболистом, передает Sport24.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Представители Гуги подтвердили, что «Спартак» предложил за бразильца 4,5 млн евроSport24.ru 17:39 «Спартак» сделал предложение «Атлетико Минейро» по трансферу ГугиMetaratings 17:30«Спартак» предложил 4,5 млн евро за Гугу из «Атлетико Минейро»Sports.ru 16:52рекламаГлавноеХет-трик Свечникова помог «Каролине» увеличить преимущество в серииМосгорсуд отменил приговор Кокорину и МамаевуКвят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колесаЛоврен будет выступать в «Зените» под шестым номеромМосковское «Динамо» объявило о переходе полузащитника Фомина из «Уфы»Новости