«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Кузяеву
«Спартак» проявляет интерес к экс-футболисту «Зенита» Далеру Кузяеву, который стал свободным агентом. Как сообщает источник, столичный клуб предлагает футболисту заработную плату в размере 2,5 млн евро за один сезон.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, находящемуся в статусе свободного агента. Красно-белые готовы обеспечить 27-летнему футболисту зарплату в 2,5 миллиона евро в год.
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