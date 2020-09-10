«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Кузяеву

«Спартак» проявляет интерес к экс-футболисту «Зенита» Далеру Кузяеву, который стал свободным агентом. Как сообщает источник, столичный клуб предлагает футболисту заработную плату в размере 2,5 млн евро за один сезон.