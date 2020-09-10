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«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Кузяеву
Российская газета
  • Телеканал Санкт-Петербург1:01
«Спартак» проявляет интерес к экс-футболисту «Зенита» Далеру Кузяеву, который стал свободным агентом. Как сообщает источник, столичный клуб предлагает футболисту заработную плату в размере 2,5 млн евро за один сезон.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Кузяеву

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, находящемуся в статусе свободного агента. Красно-белые готовы обеспечить 27-летнему футболисту зарплату в 2,5 миллиона евро в год.
Спорт-Экспресс вчера в 02:56
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Кузяев хорош в сборной России, но, похоже, в Европе никому не нужен. Хотя ради нее готов потерять в деньгах

Sport24.ru 07:35 
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Считается, что наши просто не хотят ехать в Европу. Кузяев хочет фанатично, а толку?

Футбол России вчера в 09:36
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Газизов опроверг интерес «Спартака» к Кузяеву

Metaratings вчера в 08:23
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