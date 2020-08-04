«Спартак» сменит исполнительного директора и урежет его функционал
Максим Власов, занимающий должность исполнительного директора "красно-белых", покинет столичный клуб в августе. По информации источника, полномочия исполнительного директора "Спартака" будут урезаны или должность упразднят.В источнике
С чего всё начиналось
Источники РБК добавили, что с новым кандидатом клуб уже определился, а Власов должен покинуть клуб в течение месяца. Функционал нового исполнительного директора будет урезан. Как именно он поменяется, собеседники не уточнили.