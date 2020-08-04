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«Спартак» сменит исполнительного директора и урежет его функционал
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Максим Власов, занимающий должность исполнительного директора "красно-белых", покинет столичный клуб в августе. По информации источника, полномочия исполнительного директора "Спартака" будут урезаны или должность упразднят.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» поменяет исполнительного директора и урежет его функции

Источники РБК добавили, что с новым кандидатом клуб уже определился, а Власов должен покинуть клуб в течение месяца. Функционал нового исполнительного директора будет урезан. Как именно он поменяется, собеседники не уточнили.
РБК спорт 05:12
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СМИ: «Спартак» расстанется с исполнительным директором клуба

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«Спартак» сменит исполнительного директора и урежет его полномочия

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Источник: «Спартак» уволит исполнительного директора Власова

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