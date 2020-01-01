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«Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника
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«Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника «Атлетико Минейро» Гуги. Об этом в своём Twitter сообщил журналист Виктор Морейра.В источнике
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Подробнее о событии
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«Спартак» договорился о трансфере Гуги (Виктор Морейра)

Sports.ru 12:12
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Источник: «Спартак» согласовал трансфер Гуги

Матч ТВ 10:54
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Источник: «Спартак» согласовал трансфер Гуги

Sportbox.RU 10:54
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