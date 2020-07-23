НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеАндрей Федун может покинуть совет директоров «Спартака»Шамиль Газизов озвучил цели «Спартака» на следующий сезонФедун: после рестарта сезона у «Спартака» в каждом матче было два соперника«Спартак» хочет уволить главного тренераБыстров признался, что ему стыдно за «Спартак»ГлавноеЕмельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кгНовый сезон чемпионата России по футболу начнётся 8 августа«Лацио» гарантировал участие в Лиге чемпионов, победив «Кальяри»«Спартак» высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»Сушинский прокомментировал свой уход с поста президента «Авангарда»Газета.Ru«Спартак» согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезонСпорт уик-энд119Телеканал 360°0:17Московский "Спартак" согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике Комментировать41Подробнее о событии Федун обозначил цели «Спартака» на будущий сезонФутбол России 11:03Федун назвал цели «Спартака» на следующий сезонMetaratings 10:45Леонид Федун рассказал о целях «Спартака» на следующий сезонЧемпионат 10:33рекламаЕщё по темеАндрей Федун может покинуть совет директоров «Спартака»Шамиль Газизов озвучил цели «Спартака» на следующий сезонФедун: после рестарта сезона у «Спартака» в каждом матче было два соперника«Спартак» хочет уволить главного тренераБыстров признался, что ему стыдно за «Спартак»ГлавноеЕмельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кгНовый сезон чемпионата России по футболу начнётся 8 августа«Лацио» гарантировал участие в Лиге чемпионов, победив «Кальяри»«Спартак» высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»Сушинский прокомментировал свой уход с поста президента «Авангарда»Новости