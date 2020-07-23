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Газета.RuГазета.Ru
«Спартак» согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон
Спорт уик-энд
  • Телеканал 360°0:17
Московский "Спартак" согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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