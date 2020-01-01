«Спартак» сохранил место в РПЛ за 2 тура до конца сезона

После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 33 очка. Таким образом, москвичи сохранили место в чемпионате России по итогам сезона. На предпоследнем месте идут «Крылья Советов» с 27 очками. В источнике