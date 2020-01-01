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«Спартак» сохранил место в РПЛ за 2 тура до конца сезона
Sports.ru
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После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 33 очка. Таким образом, москвичи сохранили место в чемпионате России по итогам сезона. На предпоследнем месте идут «Крылья Советов» с 27 очками.В источнике
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«Спартак» сохранил прописку в Тинькофф РПЛ

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«Спартак» сохранил прописку в Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 14:27
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«Спартак» сохранил прописку в РПЛ

Бомбардир.ру 14:00
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