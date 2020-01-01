НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sports.ruSports.ru
«Спартак» сохранил место в РПЛ за 2 тура до конца сезона
RT на русском
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • Soccer.ru
  • Матч ТВ
  • Чемпионат
После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 33 очка. Таким образом, москвичи сохранили место в чемпионате России по итогам сезона. На предпоследнем месте идут «Крылья Советов» с 27 очками.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

«Спартак» сохранил прописку в чемпионате России

Футбол России 15:01
alt

«Спартак» сохранил прописку в РПЛ

Чемпионат 14:52
alt

«Спартак» сохранил место в РПЛ

Soccer.ru 15:40
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости