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Газизов подтвердил переход Мелкадзе в «Ахмат»
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Ранее была информация, что Мелкадзе проведет в "Ахмате" один сезон. В прошлом сезоне РПЛ 23-летний форвард провел в аренде в "Тамбове", за который отыграл 18 матчей и забил 7 мячей.В источнике
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Газизов подтвердил переход Мелкадзе в «Ахмат»

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Газизов подтвердил аренду Мелкадзе в «Ахмат»

Sportbox.RU 10:43
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Газизов подтвердил аренду Мелкадзе в «Ахмат»

Metaratings 11:23
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