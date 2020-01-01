Газизов подтвердил переход Мелкадзе в «Ахмат»

Ранее была информация, что Мелкадзе проведет в "Ахмате" один сезон. В прошлом сезоне РПЛ 23-летний форвард провел в аренде в "Тамбове", за который отыграл 18 матчей и забил 7 мячей.