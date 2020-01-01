НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКокорин пропустит два ближайших матча «Спартака» в РПЛЭкс-футболист тульского «Арсенала» перешёл в «Химки»Глушаков продолжит карьеру в «Химках»«Ахмат» отдал Раванелли в аренду «Атлетико Паранаэнсе»«Спартак» помог установить рекорд чемпионатов РоссииГлавноеСлуцкий дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитраСтали известны составы на матч 1/4 финала ЛЧ «РБ Лейпциг» - «Атлетико»Фанаты «Торпедо» призвали Игнашевича уйти в отставку«Локомотив» передал Сёмину медаль за второе место в чемпионате России«Ювентус» хочет избавиться от Роналду и предлагал его «Барселоне»Футбол РоссииГазизов подтвердил переход Мелкадзе в «Ахмат»Нева Спорт14Нева СпортBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииТульский футболРБК спортSoccernews.ruЕвро-футбол.руSports.ruMetaratingsМатч ТВГазета.RuОбщественная служба новостейСпорт день за днемRT на русскомРанее была информация, что Мелкадзе проведет в "Ахмате" один сезон. В прошлом сезоне РПЛ 23-летний форвард провел в аренде в "Тамбове", за который отыграл 18 матчей и забил 7 мячей.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Газизов подтвердил переход Мелкадзе в «Ахмат»Футбол России 11:52Газизов подтвердил аренду Мелкадзе в «Ахмат»Sportbox.RU 10:43Газизов подтвердил аренду Мелкадзе в «Ахмат»Metaratings 11:23рекламаЕщё по темеКокорин пропустит два ближайших матча «Спартака» в РПЛЭкс-футболист тульского «Арсенала» перешёл в «Химки»Глушаков продолжит карьеру в «Химках»«Ахмат» отдал Раванелли в аренду «Атлетико Паранаэнсе»«Спартак» помог установить рекорд чемпионатов РоссииГлавноеСлуцкий дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитраСтали известны составы на матч 1/4 финала ЛЧ «РБ Лейпциг» - «Атлетико»Фанаты «Торпедо» призвали Игнашевича уйти в отставку«Локомотив» передал Сёмину медаль за второе место в чемпионате России«Ювентус» хочет избавиться от Роналду и предлагал его «Барселоне»Новости