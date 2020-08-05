«Спартак» сообщил о подписании контракта с футболистом Уруновым

Полузащитник Остон Урунов из Узбекистана перешел из ФК «Уфа» в московский «Спартак», сообщила пресс-служба столичного клуба. В прошедшем сезоне Тинькофф – Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист сыграл 10 матчей за «Уфу», ни в одном из которых он не отметился результативными действиями.