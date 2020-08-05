НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Аргументы и ФактыАргументы и Факты
«Спартак» сообщил о подписании контракта с футболистом Уруновым
Inc-news.ru
  • Моя Москва.онлайн0:56
  • Bash.News0:30
  • Мой Брянск1:04
Полузащитник Остон Урунов из Узбекистана перешел из ФК «Уфа» в московский «Спартак», сообщила пресс-служба столичного клуба. В прошедшем сезоне Тинькофф – Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист сыграл 10 матчей за «Уфу», ни в одном из которых он не отметился результативными действиями.В источнике
49
С чего всё начиналось
Сначала пресс-служба московского клуба опубликовала в TikTok видео с 19-летним хавбеком в новой красно-белой форме, а затем последовало официальное объявление.
Sportbox.RU 04:11
Подробнее о событии
alt

Голубев признан лучшим игроком «Уфы» по итогам лета. Перешедший в «Спартак» Урунов стал вторым

Sport24.ru 09:19 
alt

Урунов официально стал игроком «Спартака»

Sport.ru 06:14
alt

Усилит ли Остон Урунов «Спартак»?

Чемпионат 07:26
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости