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«Спартак» сравнял счет в матче с «Локомотивом»
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«Спартак» сравнял счет в матче предсезонного турнира в Дохе против «Локомотива». На 49-й минуте отличился Илья Гапонов.В источнике
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