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«Спартак» сравнял счет в матче с «Локомотивом»
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«Спартак» сравнял счет в матче предсезонного турнира в Дохе против «Локомотива». На 49-й минуте отличился Илья Гапонов.В источнике
Подробнее о событии
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«Спартак» должен привыкнуть к Соболеву. Что показал матч с «Локо»?

Спорт-Экспресс 01:30
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Александр Соболев. Так и будем прозябать?

Sportbox.RU вчера в 15:20
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Соболев – о матче с «Локо»: «Тяжелая игра. Мы под нагрузками»

Бомбардир.ру вчера в 11:20
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