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«Спартак» сравнял счет в матче с «Локомотивом»
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«Спартак» сравнял счет в матче предсезонного турнира в Дохе против «Локомотива». На 49-й минуте отличился Илья Гапонов.В источнике
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«В серии пенальти со „Спартаком“ Сашу поставили в ворота. Выиграли 4:1». Таким Соболева вы не знали

Sport24.ru 01:30
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«Спартак» должен привыкнуть к Соболеву. Что показал матч с «Локо»?

Спорт-Экспресс вчера в 01:30
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Александр Соболев. Так и будем прозябать?

Sportbox.RU 5 февраля в 15:20
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