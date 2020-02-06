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Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
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Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак». В основное время они сыграли вничью - 1:1 и собирались провести серию пенальти.В источнике
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Джокер Палыча

Российская газета 11:13
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«Спартак» — «Локомотив». Что осталось за кадром в товарищеском матче?

Спорт-Экспресс 12:10
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На пенальти со «Спартаком» Семин выпустил кипера, у которого за почти три года нет матчей в РПЛ. И он потащил два удара

Sports.ru вчера в 15:50
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