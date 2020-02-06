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Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
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Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак». В основное время они сыграли вничью - 1:1 и собирались провести серию пенальти.В источнике
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Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти

Все про Спорт ру 02:23
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«СЭ»: Черчесов уехал с Кубка Париматч Премьер

Футбол России 04:05
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«Локо» указал на проблему «Спартака» при обороне. Она тянется еще с осени. Тактический разбор

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