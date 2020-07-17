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«Спартак» стал победителем чемпионата Москвы
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Неофициальный чемпионат столицы разыгрался по сумме матчей между ними. Лучший результат показали красно-белых, набравшие 11 очков. Второе место у динамовцев - 8 очков.В источнике
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«Спартак» — неофициальный чемпион Москвы-2019/20

Soccer.ru 14:00
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«Спартак» - чемпион-2019/20! Кто сомневается, пусть заглянет на официальный Твиттер «красно-белых»

Спорт уик-энд 13:54
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«Спартак» стал неофициальным чемпионом Москвы по футболу

Газета.Ru 13:22
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