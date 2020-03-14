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«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
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Футболисты московского "Спартака" на выезде обыграли "Оренбург" в матче 22-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Оренбурге в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.В источнике
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