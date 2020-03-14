«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Футболисты московского "Спартака" на выезде обыграли "Оренбург" в матче 22-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Оренбурге в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.