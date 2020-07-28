«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ

Как сообщается на сайте РПЛ, «Спартак» проведёт матчи с ЦСКА в седьмом туре (11—14 сентября) и в 27-м туре (23—26 апреля). Первая игра состоится на «ВЭБ Арене», а вторая — на «Открытие Арене». С «Зенитом» красно-белые сыграют в 10-м (2—4 октября) и 19-м (15—17 декабря) турах.