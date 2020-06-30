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Масалитин: ЦСКА не привык ставить автобус
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Армейцы привыкли играть позиционно, но, к сожалению, оборону не взламывают.В источнике
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В матче ЦСКА — «Спартак» побит антирекорд посещаемости дерби

RT на русском 14:05
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ЦСКА и «Спартак» начали московское дерби в 25-м туре РПЛ

Нева Спорт 13:30
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Трибуны на коронавирусном дерби будут самыми пустыми в истории. Сегодня падет 27-летний антирекорд

Sport24.ru 11:30 
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