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«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Чемпионат
  • РЕН ТВ0:37
  • Пятый канал0:06
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1. Матч прошел на стадионе красно-белых в Тушино.В источнике
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Удаление Тедеско в видеообзоре матча между "Спартаком и "Локомотивом". ВИДЕО

Sport.ru 17:14
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Тедеско получил красную карточку в матче с «Локомотивом»

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«Спартак» выиграл 1 матч летом – тогда Тедеско отбывал дисквалификацию

Sports.ru 19:05
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