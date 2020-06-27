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«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
Российская газета
  • Bash.News0:39
  • Вести.Ru2:59
Игра, которая прошла на минувших выходных в Москве, была сыграна вничью.В источнике
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