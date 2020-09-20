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«Спартак» упрочил преимущество в матче с «Рубином»
Российская газета
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На четвертой минуте ворота казанцев поразил форвард Йордан Ларссон. На 21-й минуте красно-белые упрочили преимущество благодаря автоголу защитника Михаила Меркулова.В источнике
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