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«Спартак» ушел лидером РПЛ на паузу на игры сборных
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Московский «Спартак» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ перед паузой на матчи сборных.В источнике
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«Спартак» ушел на перерыв на матчи сборных лидером РПЛ

Sport24.ru вчера в 20:38 
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«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью, «Спартак» - единоличный лидер. Итоги тура РПЛ

ТАСС Спорт вчера в 19:27
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«Спартак» ушел лидером РПЛ на паузу на игры сборных

ProstoProSport вчера в 16:14 
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