«Спартак» уступил «Краснодару» в матче РПЛ

Московский "Спартак" уступил "Краснодару" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Ари. В самом конце матча был удален футболист красно-белых Роман Зобнин.