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«Спартак» уступил «Краснодару» в матче РПЛ
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Московский "Спартак" уступил "Краснодару" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Ари. В самом конце матча был удален футболист красно-белых Роман Зобнин.В источнике
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Федя снова мажет, или Последствие ВАР, которое никто не мог предположить

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«Спартак» — «Краснодар» — 0:1. Видеообзор матча РПЛ

Sport24.ru 9 марта в 12:21 
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Ари вывел «Краснодар» вперед в игре против «Спартака»

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