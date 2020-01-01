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«Спартак» уверенно обыграет «Тамбов» в девятом туре РПЛ 26 сентября
КП - Самара
  • КП - Самара
  • ODDS.ru
Матч девятого тура РПЛ «Тамбов» - «Спартак» пройдет с определенным количеством болельщиков на стадионе и начнется в 14:00 по московскому времени. Встречу рассудит судейская бригада под руководством Игоря Панина.В источнике
Подробнее о событии
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Тамбов – Спартак 26 сентября 2020: прогноз на матч 9 тура РПЛ

КП - Самара вчера в 06:33
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«Спартак» уверенно обыграет «Тамбов» в девятом туре РПЛ 26 сентября

ODDS.ru вчера в 03:19
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Уткин назвал клуб РПЛ, за который не будет стыдно в еврокубках

ProstoProSport 22 сентября в 17:21 
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