«Спартак» уверенно обыграет «Тамбов» в девятом туре РПЛ 26 сентября

Матч девятого тура РПЛ «Тамбов» - «Спартак» пройдет с определенным количеством болельщиков на стадионе и начнется в 14:00 по московскому времени. Встречу рассудит судейская бригада под руководством Игоря Панина.