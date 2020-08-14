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Газета.RuГазета.Ru
Спартак — Ахмат 2:0
Чемпионат
  • Коммерсантъ2:45
Судьи матча 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и грозненским "Ахматом" не засчитали гол красно-белых. В данную минуту на стадионе "Открытие Арена" москвичи принимают гостей из Грозного.В источнике
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