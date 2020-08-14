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Газета.RuГазета.Ru
Спартак — Ахмат 2:0
Спорт-Экспресс
  • Коммерсантъ2:45
Судьи матча 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и грозненским "Ахматом" не засчитали гол красно-белых. В данную минуту на стадионе "Открытие Арена" москвичи принимают гостей из Грозного.В источнике
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РПЛ. «Спартак» бьёт «Ахмат» и другие матчи второго тура

Sport.ru вчера в 16:44
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«Спаратк» обыграл «Ахмат», несмотря на два отмененных гола

МК-Спорт вчера в 16:01
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Джордан Ларссон: «„Спартак“ контролировал матч с „Ахматом“, но не обошлось без ошибок»

Матч ТВ вчера в 15:35
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