Как стало известно Sport24, команду покинул Антон Чистяков, который пришел в столичный клуб при бывшем генеральном директоре клуба Томасе Цорне. Чистяков являлся главной селекционного отдела красно-белых. Антон Чистяков работал в «Спартаке» с 5 февраля 2020 года.