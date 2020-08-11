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«Спартак» уволил главу селекционного отдела
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Московский "Спартак" отправил в отставку главу селекционного отдела Антона Чистякова, сообщает Sport24. Специалист пришел в столичный клуб при бывшем генеральном директоре красно-белых Томасе Цорне.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» уволил главу селекционного отдела

Как стало известно Sport24, команду покинул Антон Чистяков, который пришел в столичный клуб при бывшем генеральном директоре клуба Томасе Цорне. Чистяков являлся главной селекционного отдела красно-белых. Антон Чистяков работал в «Спартаке» с 5 февраля 2020 года.
Sport24.ru 11:50 
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