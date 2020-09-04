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«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка России
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Московский "Спартак" узнал соперников по элитному групповому этапу Кубка России. Вместе с красно-белыми в одной группе сыграют красноярский "Енисей" и московская "Родина".В источнике
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Sportbox.RU 05:52
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«Спартак» сыграет с «Енисеем» и «Родиной» в элитном раунде Бетсити Кубка России и другие группы

Sports.ru 05:35
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