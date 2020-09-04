НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка России
Брянские новости
  • Телеканал Санкт-Петербург0:34
Московский "Спартак" узнал соперников по элитному групповому этапу Кубка России. Вместе с красно-белыми в одной группе сыграют красноярский "Енисей" и московская "Родина".В источнике
40
Подробнее о событии
alt

Прошла жеребьевка группового этапа Кубка России. Теперь у турнира совершенно новый формат

Sport24.ru 09:34 
alt

Результаты жеребьевки группового турнира Кубка России - 2020/21

Спорт день за днем 06:13
alt

«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка России

ProstoProSport 05:46 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости