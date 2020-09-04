НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеИркутский «Зенит» обыграл «Новосибирск» в Кубке России«Енисей» примет московский «Спартак» в Кубке РоссииУльяновская «Волга» вышла в групповой раунд Кубка России по футболу«Ленинградец» оказался сильнее «Олимпа-Долгопрудного» в Кубке РоссииПобедитель Кубка России по футболу получит 20 млн рублейГлавноеМесси решил остаться в «Барселоне»Черчесов назвал победу над сборной Сербии сложной, но заслуженнойКвят показал четвертое время в первой практике Гран-при Италии«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка РоссииПолузащитник «Ювентуса» Хедира может перейти в «Зенит»Газета.Ru«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка РоссииБрянские новости126Телеканал Санкт-Петербург0:34Московский "Спартак" узнал соперников по элитному групповому этапу Кубка России. Вместе с красно-белыми в одной группе сыграют красноярский "Енисей" и московская "Родина".В источнике Комментировать40Подробнее о событии Прошла жеребьевка группового этапа Кубка России. Теперь у турнира совершенно новый форматSport24.ru 09:34 Результаты жеребьевки группового турнира Кубка России - 2020/21Спорт день за днем 06:13«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка РоссииProstoProSport 05:46 рекламаЕщё по темеИркутский «Зенит» обыграл «Новосибирск» в Кубке России«Енисей» примет московский «Спартак» в Кубке РоссииУльяновская «Волга» вышла в групповой раунд Кубка России по футболу«Ленинградец» оказался сильнее «Олимпа-Долгопрудного» в Кубке РоссииПобедитель Кубка России по футболу получит 20 млн рублейГлавноеМесси решил остаться в «Барселоне»Черчесов назвал победу над сборной Сербии сложной, но заслуженнойКвят показал четвертое время в первой практике Гран-при Италии«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка РоссииПолузащитник «Ювентуса» Хедира может перейти в «Зенит»Новости