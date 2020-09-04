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«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка России
Брянские новости
  • Телеканал Санкт-Петербург0:34
Московский "Спартак" узнал соперников по элитному групповому этапу Кубка России. Вместе с красно-белыми в одной группе сыграют красноярский "Енисей" и московская "Родина".В источнике
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