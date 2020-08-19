«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч в Уфе закончился со счетом 1:1. Голы забили: Павел Аликин (2) -- Эсекьель Понсе (18).