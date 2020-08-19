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«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
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«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч в Уфе закончился со счетом 1:1. Голы забили: Павел Аликин (2) -- Эсекьель Понсе (18).В источнике
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Обзор матча Уфа – Спартак 19 августа 2020: на быстрый гол Аликина ответил Понсе

КП - Уфа 10:50
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Беленов — лучший игрок матча между «Уфой» и «Спартаком»

Матч ТВ 11:03
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«Уфа» и «Спартак» сыграли вничью в матче третьего тура РПЛ

Горобзор.ру 10:53
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