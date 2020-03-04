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Спартак — ЦСКА 3:2
Футбол России
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Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время. В начале первого тайма "красно-белые" забили два мяча усилиями Зелимхана Бакаева и Эсекьеля Понсе.В источнике
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