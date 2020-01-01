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«Спартак» вступил в переговоры с «Нантом» по трансферу Туре
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"Спартак" начал переговоры с "Нантом" по поводу трансфера хавбека Абдулайе Туре.В источнике
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«Спартак» начал переговоры по трансферу полузащитника «Нанта»

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Опорный полузащитник «Нанта» может перейти в «Спартак»

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Полузащитник «Нанта» Туре попал в сферу интересов «Спартака»

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