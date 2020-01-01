По информации Metaratings.ru, полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, который проводит сезон в аренде в «Химках», вернется в стан «красно-белых». 22-летний хавбек был арендован подмосковным клубом 12 августа, когда «Химки» возглавлял Дмитрий Гунько.