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«Спартак» решил досрочно вернуть Ломовицкого из аренды в «Химках»
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Полузащитник Александр Ломовицкий возвращается в московский "Спартак", утверждает Metaratings. По информации источника, "красно-белые" решили прервать аренду 22-летнего футболиста в "Химках".В источнике
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С чего всё начиналось
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Ломовицкий уйдет из «Химок» и вернётся в «Спартак»

По информации Metaratings.ru, полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, который проводит сезон в аренде в «Химках», вернется в стан «красно-белых». 22-летний хавбек был арендован подмосковным клубом 12 августа, когда «Химки» возглавлял Дмитрий Гунько.
Metaratings 04:07
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Ломовицкий вернется в «Спартак», чтобы отправиться снова в аренду

BetOn 05:28
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Источник: Ломовицкий вернется в «Спартак» и отправится в аренду в другой клуб

Советский спорт 05:28
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Источник: «Спартак» вернет Ломовицкого из «Химок» и снова отдаст в «Арсенал»

Спорт-Экспресс 05:28
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